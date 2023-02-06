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16:14, 6 февраля 2023Бывший СССР

Пригожин вызвал Зеленского на дуэль в небе

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин совершил вылет на Су-24 и вызвал Зеленского на дуэль в небе
Евгений Пригожин

Евгений Пригожин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин совершил боевой вылет в качестве штурмана на бомбардировщике Су-24. Об этом сообщает Telegram-канал «Кепка Пригожина».

На опубликованных кадрах, снятых в кабине судна, Пригожин заявил, что самолет «отбомбил по Бахмуту» и вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль. «Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание — встретимся в небе. Если ваша возьмет — забирайте Артемовск», — заявил он.

Ранее Пригожин призвал Зеленского не выводить войска из Артемовска (украинское название Бахмут) и продолжать борьбу за город. По его словам, это сражение является одним из ключевых событий военной спецоперации на Украине.

5 февраля Зеленский оценил ситуацию в Артемовске, назвав ее очень тяжелой. При этом он подчеркнул, что украинские силы не намерены отступать.

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Алевтина Запольская
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