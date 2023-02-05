Зеленский оценил ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой

Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля в ходе видеообращения в своем Telegram-канале оценил ситуацию в Донбассе и назвал ее очень тяжелой.

«Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои», — рассказал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что на участках фронта продолжается наступление российских военных.

Ранее президент Украины заявил, что Вооруженные силы страны не будут сдавать город Артемовск.

До этого советник главы Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Киев платит очень высокую цену за удержание города, и отказался называть точное число потерь.

