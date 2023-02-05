Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:07, 5 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский оценил ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе очень тяжелой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence/ Globallokpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля в ходе видеообращения в своем Telegram-канале оценил ситуацию в Донбассе и назвал ее очень тяжелой.

«Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои», — рассказал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что на участках фронта продолжается наступление российских военных.

Ранее президент Украины заявил, что Вооруженные силы страны не будут сдавать город Артемовск.

До этого советник главы Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Киев платит очень высокую цену за удержание города, и отказался называть точное число потерь.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России рассказал о позиции Ирака по военной спецоперации на Украине
Зеленский заявил о планах Киева просить большей международной поддержки Украины
Названы признаки начинающегося инсульта
Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
В Германии оценили последствия поставок западного оружия Украине
Резников прокомментировал вручение подозрений чиновникам Минобороны Украины
Стали известны подробности визита Лаврова в Ирак
Рада проголосует за отставку Резникова с поста министра обороны Украины
Главу МИД Германии попросили не шутить о Шольце и не говорить лишнего
Зеленский ввел новые санкции против 200 компаний России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.