Россия понадеялась на производство Sukhoi SuperJet в Индии

Глава ОАК Слюсарь допустил производство в Индии самолетов Sukhoi SuperJet

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность локализации и производства самолетов Sukhoi SuperJet в Индии, пишет РИА Новости со ссылкой на главу компании Юрия Слюсаря.

По его словам, у России уже есть опыт серийного производства в Индии. В ОАК надеются, что страну заинтересует возможность наладить здесь производство самолета с поставками комплектующих из России, чтобы затем поставлять его на внутренний рынок и на рынки дружественных стран. «Получить современный гражданский самолет с нашей помощью сейчас это шаг вперед», — заявил Слюсарь.

Глава корпорации выразил мнение, что 100-местный самолет будет востребован в Индии, в первую очередь на внутренних перевозках, учитывая большую территорию страны. «Индия это наши большие друзья. Мы бы хотели, чтобы эта дружба развивалась не только в военной сфере, но и гражданской», — добавил он. По словам Слюсаря, Россия предлагает Индии самолеты Ил-114 и сотрудничество по самолету МС-21.

Ранее глава ОАК сообщал, что замена двигателей на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на российские ПД-8 может быть оценена в сумму, сравнимую с остаточной стоимостью самолета. Он объяснил, что нерешенные вопросы, связанные с заменой, лежат в экономической плоскости, а не технической. В частности, они обусловлены значительной стоимостью новых ПД-8, так как двигатель еще не сертифицирован. Из-за сложностей с заменой авиакомпания «Азимут» получила SSJ100, на который пришлось установить подержанные двигатели.