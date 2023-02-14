Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:21, 14 февраля 2023Мир

Франция и Венгрия выступили против санкций в области российского мирного атома

Глава МИД Венгрии: Франция и Венгрия против антироссийских санкций в области мирного атома

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Франция и Венгрия выступают против антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) в области мирного атома и ядерного сотрудничества с Россией. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

«Мы согласны также в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией», — написал дипломат, добавив, что Франция и Венгрия вместе борются «против дискриминации в отношении ядерной энергии».

Министр также упомянул участие французской компании Framatome в строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии. «Мы благодарны правительству Франции за разрешение Framatome поставить систему управления для новой атомной электростанции», — заключил Сийярто.

Ранее Польша и Литва предложили включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Европейского союза. Варшава и Вильнюс также предлагают расширить санкции в отношении российских средств массовой информации и банков, отключив еще несколько кредитных организаций от системы SWIFT.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг информацию об окружении бойцов ВСУ на севере Артемовска
Мясников назвал веский повод для обращения к врачу
Россиянам перечислили неожиданные провокаторы головной боли
Рэпера Playboi Carti обвинили в попытке задушить беременную возлюбленную
Финляндия оценила проблему с безопасностью в Европе
В России заявили о готовящейся в адрес Москвы провокации Киева
Путин поднял вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей
В России заявили о планах досрочного строительства инфраструктуры
В российском регионе конфликт из-за парковки закончился поножовщиной
Женщина решила купить суп для сестры и разбогатела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.