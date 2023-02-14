Франция и Венгрия выступили против санкций в области российского мирного атома

Глава МИД Венгрии: Франция и Венгрия против антироссийских санкций в области мирного атома

Франция и Венгрия выступают против антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) в области мирного атома и ядерного сотрудничества с Россией. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

«Мы согласны также в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией», — написал дипломат, добавив, что Франция и Венгрия вместе борются «против дискриминации в отношении ядерной энергии».

Министр также упомянул участие французской компании Framatome в строительстве новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии. «Мы благодарны правительству Франции за разрешение Framatome поставить систему управления для новой атомной электростанции», — заключил Сийярто.

Ранее Польша и Литва предложили включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Европейского союза. Варшава и Вильнюс также предлагают расширить санкции в отношении российских средств массовой информации и банков, отключив еще несколько кредитных организаций от системы SWIFT.