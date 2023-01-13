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23:11, 13 января 2023Мир

Польша и Литва предложили ввести санкции против атомной энергетики России

Reuters: Польша и Литва предложили ввести санкции против российской атомной энергетики

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Польша и Литва предлагают включить ограничения в отношении российской атомной энергетики в десятый пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в этих странах.

По данным собеседников агентства, Варшава и Вильнюс также предлагают расширить санкции в отношении российских средств массовой информации и банков, отключив еще несколько кредитных организаций от системы SWIFT.

«Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций. Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет», — заявил один из источников, отметив, что десятый санкционный пакет должен быть принят к годовщине начала специальной военной операции — 24 февраля 2023 года.

Также стало известно, что новый пакет предусматривает санкции и против Белоруссии, так как «лазейки позволяют республике обходить европейские санкции против Москвы при торговле товарами, включая мебель».

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Екатерина Подвигина
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