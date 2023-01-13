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18:25, 13 января 2023Мир

Стали известны подробности о новых ограничениях в десятом пакете санкций ЕС

Reuters: 10-й пакет санкций ЕС может содержать ограничения против российских СМИ и банков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Десятый пакет антироссийских санкций, разрабатываемый Европейским союзом (ЕС), может содержать ограничения против ряда российских СМИ и банков. Об этом стало известно агентству Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз ввел ограничения на ядерный сектор России. В свою очередь ведущие «ястребы» ЕС предложат блоку запретить больше «российских пропагандистских» СМИ и отключить больше российских банков от глобальной международной платежной системы SWIFT.

«Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для введения дополнительных санкций. Тем не менее, мы предложим новый амбициозный пакет», — рассказал агентству один из источников.

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Виктория Кондратьева
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