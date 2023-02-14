В подполе частного дома россиянина нашли тело убитой бывшей возлюбленной

В Тайшете 43-летний россиянин получил 12 лет строгого режима за убийство сожительницы

В Иркутской области 43-летний россиянин получил 12 лет колонии строгого режима за убийство 38-летней сожительницы. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2020 году в городе Тайшет осужденный поссорился с жертвой преступления и сильно ее избил, после он вооружился ножом и добил свою жертву, нанеся ей удары в грудь и шею. Родственникам бывшей возлюбленной и соседям, интересовавшимся ее исчезновением, он рассказывал различные версии ее отсутствия, пока весной 2021 года не было возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, а мумифицированное тело убитой нашли в подполе его частного дома.

10 февраля сообщалось, что в Салавате отдали под суд 23-летнего мужчину за убийство девушки из-за неудачного романа.