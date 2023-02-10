Россиянин убил девушку из-за неудачного романа с другой

В Салавате отдали под суд 23-летнего мужчину за убийство девушки из-за неудачного романа

В Салавате завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 19-летней девушки из-за неприязни к противоположенному полу, вызванной неудачным романом с другой. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Мужчину отдали под суд для рассмотрения дела по существу.

По данным следствия, в июле 2022 года жительница Салавата сообщила в правоохранительные органы о пропаже 19-летней дочери. По словам женщины, сначала дочь писала, что уехала с молодым человеком и будет с ним жить в другом районе, но потом перестала выходить на связь.

Следователи нашли 23-летнего мужчину, с которым в последний раз видели пропавшую. Но он отрицал свою причастность к пропаже девушки. Позже, сознавшись, мужчина указал местонахождение тела. По его словам, мотивом убийства была неприязнь к женскому полу из-за несложившихся отношений с бывшей возлюбленной.

По версии следствия, мужчина познакомился в соцсети с девушкой, они переписывались полтора месяца, а потом он пригласил ее на природу под предлогом сбора клевера. Обвиняемый увез ее на машине в поле у деревни Новофедоровское, там зарезал и спрятал тело, накрыв стеблями растений.

Мужчина от имени убитой с ее телефона переписывался с ее матерью и подругой, а потом выбросил гаджет.