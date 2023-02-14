Названы основные причины патологической подвижности зубов и методы ее лечения

Стоматолог Брежо назвал травмы и болезни десен причиной патологической подвижности зубов

Основной причиной патологической подвижности зубов являются травмы и различные болезни полости рта. Источники этой проблемы и методы ее лечения стоматолог-ортопед «Европейского медицинского центра» Ив Пьер Брежо назвал в беседе с «Лентой.ру».

Брежо объяснил, что патологическая подвижность моляров, резцов или клыков — это следствие травмы или осложнения болезней ротовой полости и проблем со здоровьем в общем. В частности, сопровождающиеся разрушением костных структур заболевания десен или их воспаление влияют на устойчивость зубного ряда.

Повышенная нагрузка на зубы, зубочелюстные деформации, неправильное ортодонтическое лечение или бруксизм, при котором жевательные мышцы спазмируются, приводят к непроизвольному стискиванию челюстей и их интенсивному движению по отношению друг к другу Ив Пьер Брежо Стоматолог-ортопед

По словам Брежо, также развитие патологической подвижности провоцируют плохая гигиена полости рта и нарушение прикуса. При этом, помимо стоматологических проблем, патологию диагностируют при некомпенсированных заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете, но в этом случае процесс, как правило, обратим. При восстановлении функций органа физиологическая подвижность зубов восстанавливается.

Какие разновидности патологической подвижности зубов бывают

Ι степень: смещение зуба в одном направлении

II степень: зуб видимо смещен в разных направлениях

III степень: смещение зуба происходит в вертикальном направлении — при надавливании зуб погружается в лунку, а затем возвращается в исходное положении

Основные методы лечения патологической подвижности зубов

Существует два вида лечения подвижности зубов: ортопедическое и хирургическое. Брежо предупредил, что терапия должна быть комплексной. Сначала надо определить причину нарушения, а затем составить индивидуальный план лечения пациента. На начальной стадии, как правило, проводится санация ротовой полости, устранение острого воспалительного процесса, профессиональная чистка зубов.

Ортопедическое лечение включает в себя шинирование — метод сохранения, предупреждения расшатывания зубов. Врач устанавливает стоматологическую конструкцию, которая помогает распределить жевательную нагрузку, исключить выпадение моляров, резцов или клыков. Противопоказанием к этому методу лечения является быстрое прогрессирование заболеваний десен, наличие большого количества подвижных зубных единиц Ив Пьер Брежо Стоматолог-ортопед

Хирургический способ лечения — это кюретаж или лоскутная операция. По словам стоматолога, первый метод показан при наличии пародонтальных карманов с глубиной не более шести миллиметров. Его суть заключается в удалении зубного камня, пораженной и воспаленной ткани, полировке корней зубов. Лоскутные операции показаны при наличии более глубоких десневых карманов. Чтобы восстановить физиологическую подвижность зубов, часть десны отделяют от зуба, удаляют налет, воспаленную ткань. После проведения всех манипуляций целостность десны восстанавливается, подытожил Брежо.

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