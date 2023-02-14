США направят рекордное число военных на учения в Таиланде

Radio Free Asia: США направят рекордные 6000 военных на учения Cobra Gold 2023 в Таиланде

Армия США направит рекордное количество военных на учения Cobra Gold 2023 в Таиланде в честь 190-летия тайско-американских дипломатических отношений. Об этом сообщает Radio Free Asia.

«Мы определенно вернулись к старому Cobra Gold с точки зрения масштаба», — сказал полковник американской армии, чиновник Минобороны США и атташе по вопросам обороны в королевстве Таиланд Курт Леффлер.

Согласно заявлениям официальных лиц США и Таиланда, крупнейшие ежегодные военные учения в Индо-Тихоокеанском регионе Cobra Gold состоятся в 42-й раз. Американскую армию на этих учениях представят шесть тысяч военнослужащих — самое большое число за десятилетие.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил, что страны НАТО пытаются дестабилизировать обстановку на восточном фланге и увеличивают численность размещенных там военных: за последний год она выросла в 2,5 раза — с 13 тысяч до 33 тысяч. По его словам, из общего контингента НАТО около 15 тысяч — военные из США.