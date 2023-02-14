Борьба с пропагандой ЛГБТ побудила патриарха Кирилла написать Володину

Патриарх Кирилл направил спикеру ГД Володину благодарность за борьбу с пропагандой ЛГБТ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо председателю Государственной Думы (ГД) Вячеславу Володину. Написать спикеру ГД предстоятеля Русской православной церкви побудила активная роль нижней палаты российского парламента в борьбе с пропагандой ЛГБТ. Текст письма опубликовал депутат Александр Хинштейн в Telegram.

В своем послании патриарх Кирилл отметил роль Володина и всей ГД в сохранении культурной и исторической памяти, а также в укреплении и продвижении традиционных ценностей.

«Выражаю вам сердечную благодарность за содействие в принятии Государственной Думой Федерального Собрания (...) [поправок к закону] «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (...) Пользуясь случаем, желаю вам доброго здравия, бодрости духа, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах», — обратился к спикеру ГД патриарх.

Опубликовавший письмо Хинштейн отметил, что поддержка патриарха стоит дорогого. а также выразил надежду, что инициатива депутатов действительно поможет защитить традиционные ценности.

Разработанный более чем 300 депутатами документ был принят парламентариями 24 ноября 2022 года и подписан президентом России Владимиром Путиным 5 декабря.

В пояснительной записке к закону депутаты объясняли значение расширения ответственности за пропаганду ЛГБТ тем, что нетрадиционные ценности способны негативно влиять не только на неокрепшую психику детей, но и на демографические показатели.