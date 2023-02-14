Мужчина накормил семью жабой и погубил дочь

Times of India: разозленный незваной жабой индиец приготовил ее на ужин и погубил дочь

Житель деревни вблизи индийского города Кендуджхар, штат Одиша (Орисса) приготовил жабу на ужин, накормил ей семью и случайно погубил дочь. Об этом сообщает Times of India.

Появление жабы в доме разозлило 40-летнего Муну Мунду. Индиец убил земноводное, приготовил из него карри и предложил семье на ужин.

Тем же вечером его дочерей начало тошнить, они потеряли сознание. Утром следующего дня их госпитализировали для лечения. Вечером шестилетняя Сумитра скончалась в больнице, ее четырехлетняя сестра Муни находится в критическом состоянии. Отец, который тоже ел карри из жабы, не испытал осложнений.

Полиция начала расследование, зафиксировав факт смерти одной из девочек. После вскрытия тело передадут семье.

Мужчине могут предъявить обвинения в убийстве и совершении других преступлений.

Околоушная железа жаб может содержать токсины, которые служат для этих земноводных защитой от хищников. Шкурки некоторых видов жаб тоже могут быть токсичны.

Ранее сообщалось, что смотрители национального парка Конуэй в австралийском штате Квинсленд случайно обнаружили огромную тростниковую жабу размером с футбольный мяч. Земноводному, длина тела которого составила 25 сантиметров, дали кличку Жабзилла.

