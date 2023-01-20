Смотрители парка случайно нашли аномально большую жабу весом 2,7 килограмма

Daily Mail: смотрители парка нашли жабу размером с футбольный мяч

Смотрители национального парка Конуэй в австралийском штате Квинсленд случайно обнаружили огромную тростниковую жабу размером с футбольный мяч. Об этом сообщает Daily Mail.

Аномально большую жабу нашли рейнджеры, которые расчищали пешеходную тропу. Земноводному, длина тела которого составила 25 сантиметров, дали кличку Жабзилла.

В среднем тростниковые жабы весят около 450 граммов, а Жабзилла оказалась в шесть раз крупнее среднего показателя, ее вес составляет 2,7 килограмма. «Она выглядела как футбольный мяч с лапами», — сказала рейнджер Кайли Грэй.

Как правило, тростниковые жабы питаются насекомыми и рептилиями, но могут съесть все, что поместится у них во рту. По мере роста тростниковая жаба начинает питаться небольшими млекопитающими, птицами или даже кормом для домашних животных.

Грэй нашла огромную жабу у себя под ногами, когда переползающая дорогу черная ехидна вынудила рейнджеров остановить транспортное средство. «Я взяла жабу на руки и не могла поверить в то, какая она большая и тяжелая», — отметила девушка.

Крупнейшая тростниковая жаба, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, весила 2,65 килограмма, а ее длина составляла 35 сантиметров. Ее нашли в 1991 году и дали ей кличку Принц. «Мы не взвешивали Жабзиллу на сертифицированных весах», — призналась рейнджер.

В дикой природе тростниковые жабы доживают до 15 лет. Грэй подозревает, что найденная ею особь немолода. Смотрители парка решили умертвить Жабзиллу и направить ее в музей Квинсленда в Брисбен, где ее официально взвесят и изучат. Согласно австралийскому законодательству, тростниковые жабы считаются одной из ключевых национальных угроз. Они уничтожают тропическую экосистему в силу своего крупного размера и повышенной ядовитости.

Этих жаб завезли в 1935 году для борьбы с тростниковыми жуками, но метод оказался неэффективным. Вместо этого популяция жаб разрослась. Самки этих земноводных откладывают по 30 тысяч яиц в каждый брачный сезон. Этот вид конкурирует с местной фауной за пищу и места обитания, из-за чего некоторым местным животным угрожает вымирание. Кроме того, из-за ядовитых тростниковых жаб гибнут собаки и птицы, которые пытаются их съесть.

«Мы рады, что удалили ее из национального парка», — сказала Грэй.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили у тростниковых жаб Rhinella marina ожесточенную конкуренцию за выживание между поколениями. Ученые подтвердили гипотезу о том, что головастики выделяют химические вещества, препятствующие нормальному развитию икры.