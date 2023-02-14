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07:57, 14 февраля 2023Мир

Япония объявила о планах закупить у США ракеты Tomahawk

Kyodo: глава минобороны Японии Хамада объявил о планах закупить у США ракеты Tomahawk

Фото: Aaron Henson / Globallookpress.com

Токио планирует заключить контракт с Вашингтоном на массовую закупку крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада, передает агентство Kyodo.

Министр пояснил, что закупку ракет планируется произвести через систему «иностранного военного содействия», которая применима к поставкам оборонного оборудования производства США.

В Японии понадеялись на подписание контракта уже в 2023 финансовом году, который стартует 1 апреля.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что Япония будет усиливать свой оборонный потенциал и не откажется от размещения американских ракет средней дальности на своих островах, чтобы обеспечить равновесие сил с Китаем. «Япония от этого решения не откажется, что бы сейчас наш МИД по этому поводу ни заявлял», — высказался эксперт.

Марина Совина
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