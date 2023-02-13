Вероятность размещения ракет США в Японии оценили

Политолог Калачев: Япония не откажется от размещения на своих островах американских ракет

Япония будет усиливать свой оборонный потенциал и не откажется от размещения американских ракет средней дальности на своих островах, чтобы обеспечить равновесие сил с Китаем, считает руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия немедленно ответит на размещение гиперзвуковых ракет на приграничных японских островах в соответствии с оборонной доктриной.

«Япония от этого решения не откажется, что бы сейчас наш МИД по этому поводу ни заявлял. Но если говорить о размещении новых систем вооружения, надо еще доказать, что они нацелены на Россию, а не на тот же Китай», — высказался Калачев.

По словам политолога, Москва внимательно следит за военным потенциалом Японии, а Токио также беспокоит развитие военного потенциала Китая.

Мы смотрим с позиции угроз России. Япония смотрит с позиции угроз Японии. Они боятся гегемонии Китая в регионе, тем более, что Китай не всегда предсказуем Константин Калачев политолог

Еще недавно при премьер-министре Синдзо Абэ Япония прилагала шаги к сближению с Россией и рассчитывала на подписание мирного договора, отметил Калачев. Сейчас же страна не имеет никаких иллюзий в отношении возможности нормализации отношений с Россией в ближайшей перспективе.

Политолог также обратил внимание, что многих беспокоит перевооружение Китая, и у Японии есть спорные вопросы, связанные не только с Южными Курилами, но и территории, которые оспариваются КНР. Еще недавно, оставаясь в фарватере политики США, Япония была весьма пацифистской страной, полагает он. И нельзя исключать, что она может двинуться в сторону нейтралитета, но совершенно очевидно, что страна будет усиливать свой оборонный потенциал.

«Япония готова приобретать и американские крылатые ракеты, и размещать гиперзвуковые ракеты, и японская военная промышленность готова разрабатывать новые системы вооружений, которые должны обеспечить обороноспособность Японии», — подытожил Калачев.

Ранее сообщалось, что США запросили у Японии разрешение на размещение ракет средней дальности на ее островах, чтобы обеспечить равновесие сил с Китаем в регионе.

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом лично передал ему документ с намерением Токио по приобретению американских крылатых ракет Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.