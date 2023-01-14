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07:16, 14 января 2023Мир

Кисида сообщил Байдену о намерении Японии купить ракеты Tomahawk

Кисида заявил Байдену о намерении Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk

Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом, которая состоялась 13 января в Вашингтоне, лично передал ему намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Кисида отметил, что Япония и США находятся в беспрецедентно суровой и сложной обстановке в сфере безопасности. Глава японского правительства подчеркнул, что решение вопроса с приобретении ракет Tomahawk нужно решать безотлагательно.

Итогом встречи двух лидеров стало также и то, что США и Япония пообещали расценить «ядерную атаку России» по Украине как удар по всему человечеству.

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Екатерина Подвигина
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