В Москве предупредили Японию об ответе на размещение ракет у границ России

МИД: Россия немедленно ответит на размещение гиперзвуковых ракет Японии у своих границ

Москва внимательно следит за развитием военного потенциала Японии, и в случае любых угроз для дальневосточных регионов, в том числе появления на приграничных японских островах гиперзвуковых ракет, с российской стороны незамедлительно последуют ответные меры в соответствии с оборонной доктриной. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он отметил, что Москва неоднократно заявляла решительные протесты Токио по дипломатическим каналам из-за наращивания Японией опасной деятельности вблизи российских границ, включая военные учения.

Ранее сообщалось, что США запросили у Японии разрешение на размещение ракет средней дальности на ее островах, чтобы обеспечить равновесие сил с Китаем в регионе.

В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с президентом США Джо Байденом лично передал ему документ с намерением Токио по приобретению американских крылатых ракет Tomahawk в рамках мер по укреплению контратакующего потенциала.