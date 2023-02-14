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15:04, 14 февраля 2023Экономика

Построившая «Титаник» компания возобновит работу

Построившая «Титаник» верфь Harland and Wolff в Белфасте возобновит работу

Фото: Globallookpress.com

Судостроительная верфь Harland and Wolff в Белфасте, на которой в 1912 году был построен «Титаник», возобновит работу, пишет Financial Times.

Три года назад британский бизнесмен Джон Вуд выкупил верфь за шесть миллионов фунтов (7,3 миллиона долларов). По его словам, в январе компания заключила контракт стоимостью 1,6 миллиарда фунтов (около 1,8 миллиарда долларов) с консорциумом во главе с испанской судостроительной компанией Navantia на строительство трех военно-транспортных судов.

Новые контракты помогут увеличить производственные мощности и создать дополнительно до 700 рабочих мест, пояснил Вуд.

Harland and Wolff, ведущая свою историю с 1861-го, в последнее время не справлялась с конкуренцией из-за рубежа. Последнее судно сошло с верфи в 2003-м, это был паром британского Минобороны Anvil Point. Последние годы компания специализировалась на ремонте судов и нефтяных вышек, а также испытывала серьезные финансовые трудности.

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Платон Щукин
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