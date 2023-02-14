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09:43, 14 февраля 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась топлес и показала жировые складки на теле

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась топлес и восхитила фанатов

Фото: @ashleygraham

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась топлес и восхитила подписчиков. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

35-летняя знаменитость предстала перед камерой полностью обнаженной. На размещенном кадре она показала несовершенства своего тела, сжимая руками жировые складки. Также на снимке видно, что на ее пальце присутствуют несколько золотых колец.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях под публикацией, которая набрала более 478 тысяч лайков. «Нужно, чтобы на подиуме было больше реалистичных моделей, как она», «Настоящие признают настоящее», «Смотрю на тебя и вижу такую красивую женщину», «Истинное представление женского тела. Так красиво и потрясающе», «Почему эта фотография заставила меня расплакаться? Спасибо тебе за честность. Ты вдохновляешь!» — высказывались они.

Ранее Эшли Грэм вышла в свет в откровенном наряде и порадовала поклонников. Знаменитость разместила серию фотографий, на которых она позирует перед фотографом в полосатом платье длины макси розового цвета. На кадрах видно, что наряд люксового бренда Lanvin оформлен глубоким декольте, которое частично оголяет грудь манекенщицы.

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Мария Винар
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