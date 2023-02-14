В Норвегии разглядели угрозу в противоспутниковых средствах России и кибероружии

Разведка Норвегии сочла угрозой противоспутниковое оружие и киберсредства России

Имеющиеся в распоряжении России киберсредства и противоспутниковое оружие могут представлять угрозу для Норвегии и стран НАТО. Такую точку зрения высказали разведслужбы Норвегии на страницах доклада «Фокус 2023», сообщает РИА Новости.

Авторы доклада утверждают, что в 2023 году расходы РФ на оборону превысят привычные показатели на треть. Они подчеркивают, что на фоне «ослабления обычного потенциала значение ядерного оружия для России значительно возросло», и что для российской военной мощи большее значение приобретают стратегические и региональные силы сдерживания.

В документе также уделяется внимание подводным возможностям страны, а также ее противоспутниковому оружию и киберсредствам — во всем этом разведслужба видит угрозу и для всего Североатлантического альянса, и для самой Норвегии в частности. Указывается, что на фоне роста значения ядерного оружия и сил стратегического сдерживания увеличивается значение обороны военных баз на Кольском полуострове и в Баренцевом море в целом.

В «Фокусе 2023» также отмечается, что решения Москвы характеризуются недоверием к намерениям Запада, и что такое восприятие «значительно усилилось в результате реакции Запада» на ситуацию, сложившуюся на Украине. «Возрастает как вероятность недопонимания между Россией и НАТО, так и непреднамеренных инцидентов, что, в свою очередь, повышает риск эскалации», — предупреждают авторы доклада.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам назвал Россию главной на данный момент угрозой безопасности страны и Европы. Он также высказал мнение, что конфронтация России с Западом будет длительной.