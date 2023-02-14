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12:21, 14 февраля 2023Бывший СССР

В США по ТВ показали сюжет о готовящихся к боям украинских подростках

Телеканал News Nation показал сюжет о готовящихся к боевым действиям украинских подростках

Кадр: News Nation

Американский журналист и брат бывшего губернатора Нью-Йорка Крис Куомо подготовил репортаж про украинскую академию, где подростков в возрасте 15-17 лет готовят к участию в боевых действиях. Соответствующий сюжет показал американский телеканал News Nation.

В рамках репортажа Куомо пообщался с подростками, которые проходят подготовку к участию в вооруженном конфликте. На опубликованных телеканалом кадрах, в частности, показано, как они стреляют в тире по виртуальным мишеням и тренируются в спортзале.

Ранее стало известно, что из-за нехватки личного состава, вызванной потерями на фронте, на Украине выросли темпы мобилизации. Как заявил капитан 103-й бригады украинской территориальной обороны Александр Ганущин, подразделениям теробороны требуются «хорошо обученные, мотивированные бойцы», в том числе «для тыловой службы и для службы на нуле».

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Алевтина Запольская
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