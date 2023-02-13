Украинский офицер сообщил о возросших темпах мобилизации из-за потерь ВСУ и нехватки людей

Темпы мобилизации на Украине возросли из-за нехватки личного состава, вызванного потерями на фронте, заявил капитан 103-й бригады украинской территориальной обороны Александр Ганущин. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны хорошо обученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле», — сказал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции республики Ольга Стефанишина заявила, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) начнутся в 2023 году. Она сравнила процесс вступления страны в ЕС с задачей с поеданием слона.