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10:52, 13 февраля 2023Бывший СССР

Темпы мобилизации на Украине возросли

Украинский офицер сообщил о возросших темпах мобилизации из-за потерь ВСУ и нехватки людей
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Темпы мобилизации на Украине возросли из-за нехватки личного состава, вызванного потерями на фронте, заявил капитан 103-й бригады украинской территориальной обороны Александр Ганущин. Его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны хорошо обученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле», — сказал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции республики Ольга Стефанишина заявила, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) начнутся в 2023 году. Она сравнила процесс вступления страны в ЕС с задачей с поеданием слона.

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Алевтина Запольская
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