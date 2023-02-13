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10:23, 13 февраля 2023Бывший СССР

На Украине обозначили срок переговоров о вступлении в ЕС

Вице-премьер Украины Стефанишина: переговоры о вступлении в Евросоюз начнутся в 2023 году

Фото: Yves Herman / Reuters

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) начнутся в 2023 году. Такой срок вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обозначила в интервью газете Financial Times.

Она сравнила процесс вступления страны в ЕС с задачей о поедании слона, отметив при этом, что Киев «очень быстро» продвигается по пути реформ.

«Первая часть слона — это начало переговоров о вступлении. Украинский народ будет на каждом этапе понимать, какие есть сложности, но на данном этапе нет никаких серьезных препятствий для начала переговоров о вступлении», — пояснила Стефанишина.

Вице-премьер также обратила внимание, что ряд европейских стран не желает, чтобы их «подталкивали к принятию каких-либо решений», а другая часть сравнивает евроинтеграцию Украины с положением некоторых стран Западных Балкан, которым не удается вступить в Евросоюз долгие годы.

«Я настоятельно призываю европейских лидеров и разных официальных лиц быть очень осторожными в отношении, скажем так, сообщений об отрицательных перспективах», — добавила она.

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Георгий Нестеров
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