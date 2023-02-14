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19:29, 14 февраля 2023Из жизни

Пара отметила День влюбленных самым долгим подводным поцелуем в истории

Independent: пара фридайверов на Мальдивах побила рекорд по длительности поцелуя под водой

Фото: Guinness World Records

Пара фридайверов попала в Книгу рекордов Гиннесса, отметив День влюбленных на Мальдивах самым долгим подводным поцелуем в истории. Об этом сообщает Independent.

40-летняя Бет Нил из ЮАР и ее 33-летний жених Майлс Клутье из Канады познакомились пять лет назад благодаря общей страсти к защите океана. Нил преподает в этой области и занимается фридайвингом, а Клутье был волонтером для программы по сохранению океана.

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Пара прилетела на Мальдивы вместе с ребенком. Три дня влюбленные тренировались в открытом море, чтобы побить рекорд по длительности поцелуя под водой. В результате их поцелуй продлился четыре минуты и шесть секунд. Предыдущий рекорд составлял три минуты и 24 секунды и был установлен 13 лет назад.

Нил заявила, что ей хотелось побить этот рекорд, чтобы вдохновить других людей на любовь к подводному миру. «Поделившись нашей подводной историей любви, мы надеемся вдохновить других влюбиться в волшебный и чудесный подводный мир. Океаны нуждаются в нашей любви, чтобы мы сохранили их для будущих поколений», — сказала Нил.

Несмотря на то, что Нил — четырежды чемпионка по фридайвингу, а Клутье — опытный фридайвер, оба рассказали, что побить рекорд было весьма непросто. Пара получила официальный сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Ранее сообщалось, что тайская пара установила новый рекорд длительности поцелуя, процеловавшись 58 часов, 35 минут и 58 секунд. Участникам праздничного мероприятия не разрешали спать, сидеть, и даже в туалет они должны были ходить вместе, не прерывая поцелуя.

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Алиса Дмитриева
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