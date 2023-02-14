В Китае заявили о возможном выходе США «из-за кулис» в конфликте на Украине

Автор GT Сюэ: США могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и инициировать переговоры

США могут открыто выступить в рамках конфликта на Украине и инициировать переговоры с Россией. Такое мнение в колонке для китайского издания Global Times выразил обозреватель Фэй Сюэ.

Автор отметил, что в ситуации между Россией и Украиной «на следующем этапе» могут наступить большие перемены. По его словам, США не хотят слишком долго растягивать конфликт в его нынешнем состоянии и желают быстрого результата.

Вашингтон мог бы предложить Украине кратковременную значительную помощь в военной и экономических сферах — тогда конфликт постепенно войдет в стабильное состояние, добавил Сюэ. При этом США необходимо произвести урегулирование своей стратегии и перенаправить внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, счел обозреватель.

«США могут выйти на передовую из-за кулис, напрямую вмешаться [в происходящее] и устроить переговоры с Россией по украинскому вопросу», — говорится в материале.

Ранее в Global Times обвинили Вашингтон в нежелании прекращать конфликт на Украине. В издании заявили, что цель администрации президента США Джо Байдена заключается в использовании конфликта для подрыва России и Евросоюза.