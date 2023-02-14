Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:08, 14 февраля 2023Интернет и СМИ

В Китае заявили о возможном выходе США «из-за кулис» в конфликте на Украине

Автор GT Сюэ: США могут открыто вмешаться в конфликт на Украине и инициировать переговоры

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

США могут открыто выступить в рамках конфликта на Украине и инициировать переговоры с Россией. Такое мнение в колонке для китайского издания Global Times выразил обозреватель Фэй Сюэ.

Автор отметил, что в ситуации между Россией и Украиной «на следующем этапе» могут наступить большие перемены. По его словам, США не хотят слишком долго растягивать конфликт в его нынешнем состоянии и желают быстрого результата.

Вашингтон мог бы предложить Украине кратковременную значительную помощь в военной и экономических сферах — тогда конфликт постепенно войдет в стабильное состояние, добавил Сюэ. При этом США необходимо произвести урегулирование своей стратегии и перенаправить внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, счел обозреватель.

«США могут выйти на передовую из-за кулис, напрямую вмешаться [в происходящее] и устроить переговоры с Россией по украинскому вопросу», — говорится в материале.

Ранее в Global Times обвинили Вашингтон в нежелании прекращать конфликт на Украине. В издании заявили, что цель администрации президента США Джо Байдена заключается в использовании конфликта для подрыва России и Евросоюза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг информацию об окружении бойцов ВСУ на севере Артемовска
Европа избежала снижения ВВП
Бывшая солистка группы «Серебро» раскрыла свои секреты стройности
В Пентагоне не смогли объявить о предоставлении Киеву боевых самолетов
Российские полицейские раскрыли убийство пропавшей 11 лет назад женщины
Стилист назвал потертые кожаные куртки трендом весны
Пассажирка из Баку провезла в Россию украшений на 1,5 миллиона рублей и попалась
Писатель два года готовил необычное предложение руки и сердца для возлюбленной
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние обещанных Украине танков
В Китае заявили о возможном выходе США «из-за кулис» в конфликте на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.