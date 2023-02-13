GT: Вашингтон не стремится к завершению конфликта на Украине и переговорам с Россией

Вашингтон не стремится к завершению конфликта на Украине и переговорам с Россией. Об этом сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на аналитиков.

Цель администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена заключается в использовании конфликта на Украине для подрыва России и Евросоюза, об этом свидетельствуют последние решения американских властей, пишет газета. По мнению китайских аналитиков, шанс на мирное урегулирование конфликта есть, но обострение неизбежно, если призыв Москвы к переговорам будет проигнорирован.

Китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин считает, что в случае достижения каких-либо соглашений между Москвой и Киевом переговорный процесс будет разрушен вмешательством Вашингтона. «Так что ключ на данный момент не в том, могут ли возобновиться переговоры между Россией и Украиной, а в том, смогут ли Вашингтон и Москва достичь хоть какого-то молчаливого консенсуса, чтобы избежать эскалации», — отметил он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Киев будет готов к переговорам только в том случае, если США примут соответствующие решение. По его словам, нынешняя позиция украинских властей по переговорам абсурдна.