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12:56, 14 февраля 2023Мир

В США назвали подарком освобождение России от Европы

Американский разведчик Риттер: освобождение России от Европы стало подарком для Москвы

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Освобождение России от Европы — это подарок для Москвы, о котором она не могла и мечтать. Об этом на своем YouTube-канале заявил офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

«Москва не просила о разводе, но США сами его дали. Это был подарок, о котором Россия и мечтать не могла», — указал он, отметив, что после распада СССР США относились к России как к поверженному противнику.

«Тогда мы им говорили, что необходимо довериться капитализму, и тогда все будет хорошо…», — сказал отставной офицер, подчеркнув, что Вашингтон своими агрессивными действиями и давлением на Москву подтвердили правоту выбранного курса Кремля.

Ранее Риттер заявил, что после окончания конфликта на Украине Россия усилит свои позиции на международной арене. «Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории», — высказался американский военный. Он добавил, что западные страны совершили большую ошибку, когда решили начать войну с Москвой. По словам Риттера, это позволило российской стороне устранить неопределенность в сфере международной безопасности.

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Виктория Кондратьева
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