МИД Венгрии объяснил позицию Запада по переговорам Украины с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: Запад ждет выгодных военных условий для переговоров по Украине

Западные страны считают, что Украина должна начинать переговоры с Россией только тогда, когда будет иметь более выгодные военные условия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

Венгерский политик встретился с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной. «Мы хотели бы видеть прекращение огня и начало мирных переговоров немедленно. Кажется, позиция Франции, как и позиция всех других европейских стран, отличается от нашей», — подчеркнул Сийярто.

Он объяснил, почему западные страны не подталкивают Киев к переговорам. «Ожидают, что для начала переговоров могут сложиться более благоприятные условия для Украины с точки зрения военной ситуации», — уточнил он. Глава МИД Венгрии призвал «прекратить страдания людей немедленно».

Ранее Сийярто заявил о «жесткой мобилизации» закарпатских венгров в Вооруженные силы Украины (ВСУ).