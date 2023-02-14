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23:15, 14 февраля 2023Мир

МИД Венгрии объяснил позицию Запада по переговорам Украины с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: Запад ждет выгодных военных условий для переговоров по Украине
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Западные страны считают, что Украина должна начинать переговоры с Россией только тогда, когда будет иметь более выгодные военные условия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом пишет ТАСС.

Венгерский политик встретился с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной. «Мы хотели бы видеть прекращение огня и начало мирных переговоров немедленно. Кажется, позиция Франции, как и позиция всех других европейских стран, отличается от нашей», — подчеркнул Сийярто.

Он объяснил, почему западные страны не подталкивают Киев к переговорам. «Ожидают, что для начала переговоров могут сложиться более благоприятные условия для Украины с точки зрения военной ситуации», — уточнил он. Глава МИД Венгрии призвал «прекратить страдания людей немедленно».

Ранее Сийярто заявил о «жесткой мобилизации» закарпатских венгров в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Марина Совина
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