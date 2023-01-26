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17:53, 26 января 2023Мир

Будапешт возмутился «жесткой» мобилизацией венгров в ВСУ

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал жесткой мобилизацию живущих в Закарпатье венгров в ВСУ

Фото: Marton Dunai / Reuters

Жестким образом проводится мобилизация закарпатских венгров в вооруженные силы Украины (ВСУ), заявил глава МИД и министр и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует РИА Новости.

«Живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию. В последние дни появились кадры, каким жестким образом это порой происходит», — сказал он.

По словам Сийярто, проводимая властями Украины мобилизация в отношении этнических венгров, многие из которых погибают на фронте, является одной из главных причин, почему Будапешт настаивает на необходимости начать мирные переговоры.

Ранее Сийярто на встрече с ватиканским секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером заявил, что Венгрия и Ватикан готовы стать посредниками и помочь в установлении мира на Украине.

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Глеб Бажуткин
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