Венгрия и Ватикан выразили готовность помочь в установлении мира на Украине

Венгрия и Ватикан выразили готовность стать посредниками для установления мира на Украине

Венгрия и Ватикан готовы стать посредниками и помочь в установлении мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с ватиканским секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером, передает ТАСС.

«К сожалению, мы видим, что в международной политике преобладает риторика войны, и во многих случаях те, кто выступает за мир, подвергаются критике и порицанию, на них пытаются навешивать ярлыки. Но это не должно нас останавливать», — сказал министр.

По его словам, стороны конфликта всегда могут рассчитывать на помощь Ватикана и Будапешта в организации мирных переговоров и иные посреднические усилия.

Ранее Сийярто заявил, что власти Венгрии выступают против очередного, десятого пакета санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России. «Санкции доказали, что ведут Европу в тупик. Экономически, политически и с точки зрения безопасности. Было бы большой ошибкой предлагать еще один пакет санкций», — считает министр.