В РСТ заявили, что получить многократную шенгенскую визу россиянам сейчас непросто

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) россиянам посоветовали не рассчитывать на многократные шенгенские визы в Европу. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По информации РСТ, граждане могут записаться в туркомпаниях на оформление шенгенской визы, однако получить многократную визу в европейскую страну сейчас непросто.

«Документы из 27 стран шенгенской зоны принимают только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии», — заявили в РСТ.

Сообщается, что чаще всего многократные визы выдает консульство Франции, однако записаться на подачу документов в визовый центр этой страны весьма проблематично.

Ранее глава МИД Австрии призвал выдавать визы российским политикам под санкциями. По его словам, существуют некоторые разногласия по поводу выдачи Австрией виз ряду политиков из России для участия в предстоящем заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).