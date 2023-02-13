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14:18, 13 февраля 2023Мир

Глава МИД Австрии призвал выдавать визы российским политикам под санкциями

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал выдавать визы российским политикам под санкциями

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Вена должна начать выдавать визы российским политикам, попавшим в санкционные списки, так как это следует из ее международных обязательств. С таким призывом выступил глава МИД Австрии Александр Шалленберг, передает РИА Новости.

По его словам, существуют некоторые разногласия по поводу выдачи Австрией виз ряду политиков из РФ для участия в предстоящем заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «В настоящее время мы боремся за защиту международной системы, основанной на правилах, системы, в которой соблюдаются законы. Мы должны быть очень бдительными, как Запад, как свободный мир, чтобы не создавалось впечатление, что мы избирательны в применении международного права»,— отметил министр.

Ранее стало известно, что Австрия готова выдать членам делегации из России визы для участия в сессии парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в Вене. Как считают официальные лица, поскольку штаб-квартира Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе находится в Вене, Австрия юридически обязана выдать визы всем делегациям государств-участниц ОБСЕ. «Ожидается, что во встрече примут участие российская и белорусская делегации», — говорится в сообщении ПА ОБСЕ.

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Анжелика Бережная
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