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14:21, 14 февраля 2023Бывший СССР

Внутренние переселенцы на Украине пожаловались на прекращение выплат

Украинский омбудсмен заявила о жалобах на прекращение выплат от внутренних переселенцев

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Внутренние переселенцы на Украине пожаловались на прекращение выплат, которые им пообещало государство. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил офис омбудсмена страны.

Отмечается, что только в январе в офис омбудсмена поступило 316 жалоб с просьбой восстановить право на выплаты. По данным ведомства, их прекращение якобы связано с технической неисправностью единой информационной системе.

По данным на декабрь 2022 года, внутренними переселенцами на Украине стали почти 4,9 миллиона граждан. Государство обязалось каждый месяц выплачивать им по 2 тысяч гривен (4 тысяч рублей) для взрослого трудоспособного человека, 3 тысячи гривен (6 тысяч рублей) детям и инвалидам.

Летом 2022 года украинские переселенцы жаловались на ужасные условия жизни в центрах содержания. В частности, из центра под Днепром людей выгоняли через три дня после заселения.

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Алевтина Запольская
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