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14:39, 14 февраля 2023Мир

Американский генерал в отставке призвал дать Украине все для захвата Крыма

Tagesspiegel: генерал США в отставке Ходжес призвал дать Украине все для захвата Крыма

Фото: Caroline Brehman / Pool / Reuters

Украина должна победить в противостоянии с Россией и вернуть себе Крым, играющий ключевую роль в конфликте. С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

«Мы должны дать Украине все необходимое для освобождения Крыма. В первую очередь это дальнобойное высокоточное оружие всех возможных модификаций», — сказал отставной военный, добавив, что Соединенные Штаты должны поставить перед собой четкую цель — сделать все возможное для победы Украины.

Ранее российский генерал армии запаса Владимир Болдырев заявил, что украинские военные не смогут дойти до Крыма, даже несмотря на поставки Киеву танков Leopard 2 и M1 Abrams. По его словам, западные союзники поставят ВСУ не более 150 танков, то есть одну танковую бригаду, которую можно будет использовать при наступлении максимум на одном направлении.

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Глеб Бажуткин
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