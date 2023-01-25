Российский генерал оценил возможность Украины дойти до Крыма

Генерал Болдырев заявил, что Украина не сможет дойти до Крыма даже с танками Leopard

Украинские военные не смогут дойти до Крыма, даже несмотря на поставки Киеву танков Leopard 2 и M1 Abrams. Так возможность Вооруженных сил Украины (ВСУ) приблизиться к территории российского полуострова оценил в беседе с Ura.ru генерал армии запаса Владимир Болдырев.

Болдырев усомнился в том, что украинские военные действительно смогут начать наступление спустя два месяца поставок новых боевых машин. По его словам, западные союзники поставят ВСУ не более 150 танков, то есть одну танковую бригаду, которую можно будет использовать при наступлении максимум на одном направлении.

«Я думаю, сейчас Украине прорвать нашу оборону и дойти до Крыма — нереально. У нас есть все средства для борьбы с этими танками», — заявил генерал.

Ранее 25 января бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что ВСУ пойдут в наступление через полтора-два месяца после того, как Киев получит от Запада новую партию военной помощи, в том числе танки.

До этого официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, а также одобрить их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО. Первая партия будет насчитывать 14 танков.

Кроме того, власти США в ближайшее время могут озвучить решение о поставках Киеву американских танков M1 Abrams. Всего Вашингтон готов направить на Украину от 30 до 50 таких боевых машин. При этом в распоряжение ВСУ танки могут поступить спустя продолжительное время — возможно, на это уйдет даже больше года.