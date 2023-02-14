Стало известно о бегстве ВСУ под Артемовском

Марочко заявил, что бойцы ВСУ сбегают с позиций под Артемовском без приказов командования

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбегают с позиций под Артемовском (украинское название — Бахмут) без приказов командования. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В районе населенного пункта Артемовск отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. (...) Покидают их военнослужащие (...) явно без указаний вышестоящего командования, поскольку действия носят хаотичный характер, с явными признаками паники», — сообщил он.

По словам Марочко, бегство стало результатом успешных наступательных действий штурмовых подразделений российских сил. Кроме того, ВСУ оставляют вооружение и технику на огневых рубежах, добавил он.