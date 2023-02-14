В Петербурге 16-летняя девочка упала с 12-го этажа на глазах подруги

В Санкт-Петербурге 16-летняя девочка на глазах подруги упала с 12-го этажа и осталась жива

В Санкт-Петербурге 16-летняя девочка упала с 12-го этажа жилого дома на Московском шоссе и осталась жива. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, пострадавшая находилась на общем балконе многоэтажки со своей подругой, когда на ее глазах упала и приземлилась на козырек подъезда. В тяжелом состоянии девочку госпитализировали в реанимацию. У нее диагностировали острые переломы бедренных костей, закрытую травму брюшной полости и шок второй степени, пишет портал.

Причина, по которой подросток упала с балкона, не уточняется.

Ранее 13-летнюю школьницу нашли в сугробе под окнами многоэтажки в Новосибирске. Девочку госпитализировали в больницу со сломанным бедром, черепно-мозговой травмой и ушибами внутренних органов.