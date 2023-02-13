Российскую школьницу нашли в сугробе под окнами многоэтажки

В Новосибирске 13-летнюю школьницу нашли в сугробе под окнами многоэтажки

В Новосибирске 13-летнюю школьницу нашли в сугробе под окнами многоэтажки. Об этом со ссылкой на источник в местной администрации сообщает ngs.ru.

Инцидент произошел в Советском районе российского города. Уточняется, что ребенок жив. Семья, в которой живет девочка, благополучная. В истории разбирается комиссия по делам несовершеннолетних.

Издание «Родные берега», в свою очередь, со ссылкой на слова начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева пишет, что подростка нашли в микрорайоне Нижняя Ельцовка на улице Экваторная 8 февраля. С места происшествия школьницу госпитализировали в больницу со сломанным бедром, черепно-мозговой травмой и ушибами внутренних органов.

Ранее стало известно, что в Перми 10-летний мальчик захотел погулять, пытался вылезти из окна третьего этажа по водосточной трубе, но сорвался и упал. Ребенок выжил и был доставлен в медучреждение.