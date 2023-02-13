10-летний российский ребенок захотел погулять и упал с третьего этажа

В Перми 10-летний мальчик захотел погулять и упал с третьего этажа

В Перми из окна многоэтажки выпал 10-летний мальчик. О случившемся местные жители сообщили в группе «Подслушано Загарье» во «ВКонтакте».

Очевидица Ольга рассказала, что ребенок был закрыт в комнате в квартире на третьем этаже, поскольку его семья не так давно переехала и он не знает местности. Мать ненадолго отлучилась. Мальчик захотел погулять и попытался слезть по водосточной трубе, но сорвался и упал.

«Увезли с подозрением на травму позвоночника на КТ, конечности шевелятся, после лечения в скорой боли меньше, мать быстро приехала в больницу», — говорится в одном из комментариев.

Ura.ru со ссылкой на собственный источник, близкий к правоохранительным органам, пишет, что инцидент произошел в российском городе 12 февраля. В пресс-службе пермского управления МВД изданию подтвердили, что в отдел полиции Свердловского района поступило сообщение о том, что из окна квартиры на третьем этаже дома по улице Серпуховской выпал мальчик. Несовершеннолетний с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту случившегося проводится проверка.

7 февраля стало известно, что 15-летний подросток выжил после падения с восьмого этажа в Красносельском районе Санкт-Петербурга.