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10:49, 7 февраля 2023Россия

Петербургский школьник выпал с восьмого этажа и выжил

15-летний школьник выжил после падения с восьмого этажа в Красносельском районе Петербурга

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

15-летний подросток выжил после падения с восьмого этажа в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 7 февраля, со ссылкой на собственный источник сообщает 78.ru.

Инцидент произошел накануне вечером, 6 февраля, у одного из жилых домов на улице Партизана Германа. Известно, что подросток упал с восьмого этажа на козырек парадной. Пострадавшего госпитализировали с кататравмой — травматическим повреждением органов и структур тела из-за падения с высоты — косым переломом плеча со смещением, переломом двух позвонков, переломом седалищной кости, крестца, копчика со смещением, ушибом легкого с двух сторон, ушибом головного мозга тяжелой степени.

Школьника поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Выясняются обстоятельства случившегося.

Похожий инцидент произошел в конце января в городе Сатка Челябинской области. Там четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и остался жив.

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Евгения Куликова
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