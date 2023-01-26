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09:44, 26 января 2023Россия

Четырехлетняя россиянка выпала из окна многоэтажки и выжила

В Челябинской области четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Сатка Челябинской области четырехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и остался жив. Об этом сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.

По его данным, ребенок выпал из окна четвертого этажа. Это произошло, когда мать ушла из дома со вторым ребенком, — тогда четырехлетняя девочка залезла на подоконник и случайно выпала из окна.

Ребенок остался жив, его доставили в больницу с различными травмами. Более подробной информации о состоянии девочки пока нет.

Ранее в подмосковный Лобне пьяный девятиклассник выпал с балкона 18 этажа и остался жив. Его обнаружили в сугробе под окнами высотки в сознании, но подросток почти не двигался.

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Анастасия Шейкина
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