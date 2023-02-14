Стало известно о планах США передать Украине перехваченное у Йемена оружие

WSJ: США обсуждают передачу Украине перехваченного у берегов Йемена оружия

Военные США изучают возможность передачи Украине конфискованного оружия и боеприпасов, которые незаконно отправили повстанцам в Йемене и перехватили. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американском и европейских правительствах.

Представители администрации США, чьи имена не названы, заявили, что в стране обсуждают передачу Украине перехваченных у берегов Йемена 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, небольшого числа противотанковых ракет и более 7 тысяч взрывателей.

WSJ уточнила, что речь идет о военных резервах, изъятых в последние месяцы у побережья Йемена на суднах контрабандистов. Их подозревают в сотрудничестве с Ираном.

Ранее The Washington Post заявила, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине. По данным издания, Киев получит поддержку на сумму в 10 миллиардов долларов.