США объявят о новом пакете военной помощи Украине

WP: США на следующей неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине на $10 млрд

Администрация президента США Джо Байдена работает над одобрением бюджетной помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов. Об этом пишет The Washington Post (WP).

По данным издания, Белый дом собирается объявить о новое пакете военной помощи Киеву на следующей неделе, а также примерно в те же сроки введет новые санкции против России.

Отмечается, что американская администрация стремится избежать любых признаков ослабления решимости западных союзников в преддверии годовщины начало спецоперации России на Украине, надеясь дать понять президенту Владимиру Путину, что поддержка Украины не ослабевает.

Ранее председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев. Он также сказал, что ему хотелось бы, чтобы необходимая помощь предоставлялась Украине быстрее.

В то же время 10 февраля сообщалось, что ряд конгрессменов США представили «Резолюцию об усталости от Украины», в которой призвали прекратить поставки оружия и финансовую поддержку страны.