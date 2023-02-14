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17:14, 14 февраля 2023Россия

Путин назвал залог демократического развития России

Президент Путин заявил, что защита прав граждан является залогом демократического развития
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters

Защита прав граждан является залогом демократического развития России. Об этом на совещании судей заявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что принятые на совещании решения должны по-настоящему влиять на ситуацию и повышать качество судопроизводства.

«В этом (эффективной защите прав — прим. «Ленты.ру») — залог развития России как правового, демократического государства, страны с высокими социальными стандартами, конкретным деловым климатом и привлекательной национальной юрисдикцией», — заявил российский лидер судьям.

Ранее Путин заявлял, что права и свободы россиян незыблемы и гарантированы Конституцией. Кроме того, президент предостерег суды от обвинительного подхода во время разбирательств и следственных действий. Он подчеркнул, что вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия, не могут служить для этого оправданием.

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Марк Леонов
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