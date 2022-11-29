Путин предостерег суды от поверхностных разбирательств

Путин заявил, что проблемы не могут быть оправданием поверхностного подхода в судах

Сегодняшние проблемы России не могут оправдывать поверхностный подход в работе судов. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий», — предостерег он.

Глава государства также напомнил, что права и свободы россиян незыблемы и гарантированы Конституцией страны. «Мы никогда не должны об этом забывать», — подчеркнул он.

Во вторник, 29 ноября, Путин выступил на Всероссийском съезде судей, который открылся в Кремлевском дворце. В мероприятии также принимают участие председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.