Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 29 ноября 2022Россия

Путин предостерег суды от поверхностных разбирательств

Путин заявил, что проблемы не могут быть оправданием поверхностного подхода в судах

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сегодняшние проблемы России не могут оправдывать поверхностный подход в работе судов. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий», — предостерег он.

Глава государства также напомнил, что права и свободы россиян незыблемы и гарантированы Конституцией страны. «Мы никогда не должны об этом забывать», — подчеркнул он.

Во вторник, 29 ноября, Путин выступил на Всероссийском съезде судей, который открылся в Кремлевском дворце. В мероприятии также принимают участие председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине
Офицер рассказал о колоссальных потерях среди поляков в Донбассе
В Белоруссии суд отказался смягчить приговор по делу о попытке госпереворота
В Черном море выявили превышение нормы содержания мышьяка
Турбизнес попросил помощи в выплате долгов перед россиянами
Над пойманным ФСБ украинским шпионом начался суд
В Госдуме объяснили отказ Шольца поставлять танки Киеву
Кевин Спейси получил первую роль после победы в суде по делу о домогательствах
Щербакова рассказала о жизни с родителями
Путин предостерег суды от поверхностных разбирательств
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.