В Кремле анонсировали встречу Путина с председателем Верховного суда

Пресс-секретарь Песков анонсировал встречу Путина с председателем Верховного суда России

Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым 29 ноября, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что встреча состоится после выступления главы государства на Всероссийском съезде судей.

Ранее сообщалось, что съезд, приуроченный к столетию Верховного суда России, пройдет в Государственном Кремлевском дворце.