В Кремле анонсировали встречу Путина с председателем Верховного суда
Пресс-секретарь Песков анонсировал встречу Путина с председателем Верховного суда России
Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым 29 ноября, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Песков отметил, что встреча состоится после выступления главы государства на Всероссийском съезде судей.
Ранее сообщалось, что съезд, приуроченный к столетию Верховного суда России, пройдет в Государственном Кремлевском дворце.