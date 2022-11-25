В Кремле анонсировали выступление Путина на Всероссийском съезде судей

Песков сообщил, что 29 ноября Путин выступит на Всероссийском съезде судей

Во вторник, 29 ноября, президент России Владимир Путин посетит Всероссийский съезд судей. Выступление главы государства в рамках мероприятия анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как сообщил представитель Кремля, съезд, приуроченный к столетию Верховного суда России, пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Песков также сообщил, что 25 ноября президент проведет встречу с Советом безопасности России. Время совещания он не уточнил.

Кроме того, в Кремле раскрыли формат встречи Путина с матерями военнослужащих, которая запланирована на 25 ноября. По словам Пескова, начало мероприятия будет открытым.