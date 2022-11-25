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12:47, 25 ноября 2022Россия

В Кремле анонсировали выступление Путина на Всероссийском съезде судей

Песков сообщил, что 29 ноября Путин выступит на Всероссийском съезде судей
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters

Во вторник, 29 ноября, президент России Владимир Путин посетит Всероссийский съезд судей. Выступление главы государства в рамках мероприятия анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как сообщил представитель Кремля, съезд, приуроченный к столетию Верховного суда России, пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Песков также сообщил, что 25 ноября президент проведет встречу с Советом безопасности России. Время совещания он не уточнил.

Кроме того, в Кремле раскрыли формат встречи Путина с матерями военнослужащих, которая запланирована на 25 ноября. По словам Пескова, начало мероприятия будет открытым.

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Константин Лысяков
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