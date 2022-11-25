Анонсировано совещание Путина с Совбезом

Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза в пятницу

Президент России Владимир Путин в пятницу, 25 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сообщил пресс-секретарь Путина, но не уточнил время проведения.

18 ноября президент впервые за девять месяцев собрал постоянных членов Совбеза на очное совещание вместо онлайн-формата.

Уточнялось, что обсуждали совершенствование гражданской обороны в стране.