Президент Путин призвал Совбез обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза в Кремле обсудил совершенствование гражданской обороны в стране. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает ТАСС.

«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», — сказал глава государства.

После этого совещание Путина с Совбезом продолжилось за закрытыми дверями.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что освобождение Украины от неонацизма поможет вернуть стабильность и безопасность в мире. По его словам, Россия сегодня противостоит русофобии и неонацистскому киевскому режиму, который возродился при поддержке коллективного Запада.