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13:35, 18 ноября 2022Россия

Путин обсудил с Совбезом совершенствование гражданской обороны

Президент Путин призвал Совбез обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза в Кремле обсудил совершенствование гражданской обороны в стране. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает ТАСС.

«У нас сегодня плановый вопрос: МЧС предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать», — сказал глава государства.

После этого совещание Путина с Совбезом продолжилось за закрытыми дверями.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что освобождение Украины от неонацизма поможет вернуть стабильность и безопасность в мире. По его словам, Россия сегодня противостоит русофобии и неонацистскому киевскому режиму, который возродился при поддержке коллективного Запада.

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Никита Абрамов
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