Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 15 ноября 2022Россия

Совбез назвал условие возвращения мировой безопасности

Патрушев: освобождение Украины от неонацизма поможет вернуть мировую безопасность

Фото: Shutterstock

Освобождение Украины от неонацизма поможет вернуть стабильность и безопасность в мире. Такое условие назвал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, Россия сегодня противостоит русофобии и неонацистскому киевскому режиму, который возродился при поддержке коллективного Запада. Также он уточнил, что Россия отстаивает международное право, которое основано на принципах ООН, «а не на "правилах", придуманных США в целях удержания своей гегемонии».

«Освобождение Украины от неонацизма положит начало возвращению стабильности и безопасности в мире», — заключил Патрушев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявления неонацизма, русофобии и расизма. По его словам, уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм в XX веке, не нужно забывать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о начале тренировочной миссии для украинской армии
Россия выяснит детали гибели на Украине осужденного африканского студента
В США рассказали об испытаниях оружия на Украине
В «Гараже» высказались о возможном закрытии музея
Италия отложила введение ограничений на прием паспортов на визу у россиян
Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию
В Совбезе заявили о появлении в России украинских диверсантов
«ВКонтакте» отчиталась об успехах масштабной программы
Адвокаты Трампа сравнили его с Галилео Галилеем
Турция анонсировала спецоперацию против курдских боевиков в Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.