Патрушев: освобождение Украины от неонацизма поможет вернуть мировую безопасность

Освобождение Украины от неонацизма поможет вернуть стабильность и безопасность в мире. Такое условие назвал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, Россия сегодня противостоит русофобии и неонацистскому киевскому режиму, который возродился при поддержке коллективного Запада. Также он уточнил, что Россия отстаивает международное право, которое основано на принципах ООН, «а не на "правилах", придуманных США в целях удержания своей гегемонии».

«Освобождение Украины от неонацизма положит начало возвращению стабильности и безопасности в мире», — заключил Патрушев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявления неонацизма, русофобии и расизма. По его словам, уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм в XX веке, не нужно забывать.